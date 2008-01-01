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Опасная погода в Центральном Федеральном округе



ИА "Метеоновости" / 12:49 Вторник, 11 июня







Вновь в центре России были обновлены многолетние температурные рекорды. 10 июня в Рыбинске воздух прогрелся до 30,2 градуса (прежний рекорд, 29,2 градуса, остался в 1956 году), Жарко было в Орле, 31,6 градуса. Но еще жарче, 32,7 градуса, было в Тамбове. Из-за сухой и жаркой погоды возрастает степень пожарной опасности, что требует особого внимая жителей.



По прогнозам синоптиков, жаркая погода сохранится в Центральном районе в среду, 12 июня. Днем воздух прогреется до 25..30 градусов, во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди. Ветер в порывах усилится до 10-15 м/с. В это праздничный день комфортнее будет провести на природе, у водоемов.



В четверг, 13 июня ожидается ослабление жары до 19..24 градусов. На большей части региона осадков не ожидается.



Длительный период жаркой погоды особенно тяжело переносится в городе, где асфальт при ярком солнце раскаляется почти до 50 градусов. Даже в ночные часы температура не опускается ниже 20 градусов. Метеозависимых люди ощущают дефицит кислорода.



И это усиливает "опасность" погоды. / meteonovosti.ru /



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