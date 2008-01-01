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На Центральный округ обрушились ливни



ИА "Метеоновости" / 13:21 Вторник, 11 июня



В средней полосе ЕТР погодные условия определяются обширным антициклоном, который обеспечивает в большинстве районов сухую и очень жаркую погоду. Но и грозовые дожди не обошли регион стороной - "постарались" атмосферные фронты. 10 июня и в ночь на 11 июня сильные грозовые дожди прошли в Орловской области, где выпало 18 мм небесной влаги. В Калужской области осадков было меньше, до 15 мм.



12 июня влияние антициклона не ослабеет, по-прежнему в Центральном районе очень жарко, но из-за вмешательства атмосферных фронтов не обойдется без дождей, в отдельных районах с грозами и порывистым ветром. / meteonovosti.ru /



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