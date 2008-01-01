Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
11 июня 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На Центральный округ обрушились ливни

ИА "Метеоновости" / 13:21 Вторник, 11 июня

  В средней полосе ЕТР погодные условия определяются обширным антициклоном, который обеспечивает в большинстве районов сухую и очень жаркую погоду. Но и грозовые дожди не обошли регион стороной - "постарались" атмосферные фронты. 10 июня и в ночь на 11 июня сильные грозовые дожди прошли в Орловской области, где выпало 18 мм небесной влаги. В Калужской области осадков было меньше, до 15 мм.

12 июня влияние антициклона не ослабеет, по-прежнему в Центральном районе очень жарко, но из-за вмешательства атмосферных фронтов не обойдется без дождей, в отдельных районах с грозами и порывистым ветром. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+27
Ср.
12 июн.
+28
Чт.
13 июн.
+20
Пт.
14 июн.
+24
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+49
Абадан		 -6
Оруро

некомфортное место: Энугу
комфортное место: Стоктон

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100