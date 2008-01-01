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Погода на юге ЕТР будет портиться



ИА "Метеоновости" / 13:46 Вторник, 11 июня



Ухудшение погодных условий ожидается 12 июня в Южном Федеральном округе и на Северном Кавказе. Регион окажется в барической ложбине, в зоне действия атмосферных фронтов. Местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. В Краснодарском крае, в Адыгее, в Чечне и в Ингушетии местами сильные дожди и град. В Калмыкии слабая пыльная буря. Порывы ветра местами до 15-20 м/с. Температура воздуха днем 29..34 градуса, в Калмыкии до 39, на Черноморском побережье 26..31, местами до 33 градусов. / meteonovosti.ru /



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