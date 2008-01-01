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Новости погоды

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Активный циклон снова захватил Дальний Восток

ИА "Метеоновости" / 14:04 Вторник, 11 июня

  На юге Дальнего Востока снова неспокойно. 10 и в ночь на 11 июня небольшой, но очень активный циклон, закрутившийся на волне, стал причиной сильных дождей в Забайкальском крае (выпало до 25 мм осадков), на юге Якутии (до 18 мм небесной влаги). В Амурской области грозовой дождь (до 37 мм) сопровождался грозой и резким порывистым ветром до 24 м/с. Атмосферные фронты добрались и до Хабаровского края, где выпало до 23 мм осадков.

12 июня на юге Дальнего Востока сохранится влияние циклона и его атмосферных фронтов. Дожди, грозы и порывистый ветер сохранятся в регионе. На юге Хабаровского края ожидаются грозовые ливни. / meteonovosti.ru /
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