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Новости погоды

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Жара в Южном округе не отступает

ИА "Метеоновости" / 14:16 Вторник, 11 июня

  На большей части ЕТР установился обширный антициклон, который поддерживает в своих владениях сухую и жаркую погоду. В очередной раз были обновлены многолетние температурные максимумы. В Крыму городами-рекордсменами стали Керчь (32,9 градуса) и Ялта (29,4 градуса). Краснодарский край тоже не отстает. Здесь целых три рекорда. В Анапе воздух прогрелся до 32,1 градуса, оставив позади рекорд 2010 года (31,9 градуса). В Туапсе 33,3 градуса (предыдущий рекорд, 30,9 градуса, остался в 2015 году). В Красной Поляне термометры показали 30,7 градуса.

И в ближайшие дни жара не ослабеет. Не за горами очередные температурные рекорды. / meteonovosti.ru /
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