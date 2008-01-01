

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Жара в Южном округе не отступает



ИА "Метеоновости" / 14:16 Вторник, 11 июня



На большей части ЕТР установился обширный антициклон, который поддерживает в своих владениях сухую и жаркую погоду. В очередной раз были обновлены многолетние температурные максимумы. В Крыму городами-рекордсменами стали Керчь (32,9 градуса) и Ялта (29,4 градуса). Краснодарский край тоже не отстает. Здесь целых три рекорда. В Анапе воздух прогрелся до 32,1 градуса, оставив позади рекорд 2010 года (31,9 градуса). В Туапсе 33,3 градуса (предыдущий рекорд, 30,9 градуса, остался в 2015 году). В Красной Поляне термометры показали 30,7 градуса.



И в ближайшие дни жара не ослабеет. Не за горами очередные температурные рекорды. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



