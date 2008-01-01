

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:20 Среда, 12 июня



В праздничный день в Москве и области сохранится жаркая погода. На южной окраине антициклона воздух прогреется в столице до 28..30, по области до 25..30 градусов. При переменной облачности в первой половине дня осадков не предвидеться. Лишь во второй половине дня, с приближением холодного атмосферного фронта с волнами, местами прольется кратковременный дождь, возможна гроза. Атмосферное давление понизится и составит 749 мм рт ст. Относительная влажность около 30%. Ветер северный, северо-восточный 5-10, местами порывы до 12-15 м/с.



Погода окажется нагрузочной для большинства людей. Тяжелее всего людям с заболеваниями сердца и сосудов. В условиях духоты и перегрева проявляются такие симптомы, как одышка, головокружение, учащение сердцебиения, сдавленность в груди и затрудненное дыхание. В жару из-за усиленного потоотделения организм теряет много жидкости - восполнять необходимо приемом минеральной или простой водой, суточная норма около 2 литров. Ограничить по мере возможности тяжелые физические нагрузки, стараться избегать душных помещений, при этом всегда иметь с собой бутылочку воды, таблетки валидола или же другие лекарства первой помощи. Этим рекомендациям следует прислушаться и людям, страдающим заболеваниями эндокринной системы, особенно щитовидной железы, сахарным диабетом, ожирением, страдающих кислородной недостаточностью. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



