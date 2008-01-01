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Информация о магнитном поле Земли



ИА "Метеоновости" / 09:30 Среда, 12 июня



По информации ИЗМИРАН, солнечная активность 2 - 11 июня была низкой. Магнитное поле Земли менялось, преимущественно, от спокойного до слабовозмущенного. 8 июня зарегистрирована кратковременная малая магнитная буря.



По прогнозу ИЗМИРАН, ожидается, что 12 - 20 июня солнечная активность будет низкой, а геомагнитная обстановка от спокойной до слабовозмущенной. Небольшие геомагнитные возмущения возможны 12-13 июня. / meteonovosti.ru /



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