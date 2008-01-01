Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
12 июня 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Информация о магнитном поле Земли

ИА "Метеоновости" / 09:30 Среда, 12 июня

  По информации ИЗМИРАН, солнечная активность 2 - 11 июня была низкой. Магнитное поле Земли менялось, преимущественно, от спокойного до слабовозмущенного. 8 июня зарегистрирована кратковременная малая магнитная буря.

По прогнозу ИЗМИРАН, ожидается, что 12 - 20 июня солнечная активность будет низкой, а геомагнитная обстановка от спокойной до слабовозмущенной. Небольшие геомагнитные возмущения возможны 12-13 июня. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+21
Чт.
13 июн.
+19
Пт.
14 июн.
+24
Сб.
15 июн.
+26
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+47
Бендер-Махшехр		 -3
Ушуайя

некомфортное место: Гат
комфортное место: Редландс

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100