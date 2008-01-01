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Новости погоды

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На Дальнем Востоке активизировался "сухопутный" циклон

ИА "Метеоновости" / 10:12 Среда, 12 июня

  Для территории Дальнего Востока обильные дожди более привычны с морскими циклонами, но не в этот раз. Вот уже вторые сутки сильные дожди в Амурской области вызваны циклоном, пришедшим с Забайкалья. В ночь с 10 на 11 июня выпало до 37 мм с грозой и ветром до 24 м/с. а в ночь на 12 июня до 24 мм, восточнее, на юге Хабаровского края до 43 мм. Циклон продолжает набирать силы. Его энергия увеличивается за счет большой разности температуры воздуха между его разными частями. В прохладной зоне, а это север Амурской области и центр Хабаровского края максимальная температура +17 градусов, в горячей зоне: восток Бурятии и запад Амурской области до 30..33 градусов. Таким образом, контрасты составляют 15-16 градусов, что становится стимулом для формирования конвективной неустойчивости и развитию грозовых облаков. Циклон продвигается на восток и продолжает углубляться. Из-за чего сильные дожди останутся уделом Амурской области, юных и центральных районов Хабаровского края, а в пятницу, 14 июня и Приморского края. / meteonovosti.ru /
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