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Новости погоды

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За полярным кругом 25 градусов и выше

ИА "Метеоновости" / 10:38 Среда, 12 июня

  Аномальным теплом отличаются заполярные районы Якутии и Чукотки, средняя температура выше нормы на 4-8 градусов, а по побережью от Тикси до Певека на 8-12 градусов. Из-за южного ветра в передней части циклона прежние рекорды максимальной температуры вблизи Тикси не устояли. На стации Юбилейная 11 июня было +28,0 градусов, а предыдущий, 1951 года +24,6, на станции Тикси +25,5, предыдущий 2012 года 23,7. Скромнее успехи на востоке Чукотки: на станции Уэлен 12,0, предыдущий 2013 года 9,6 градуса. Но такое положение дел не будет продолжительным: центр циклона смещается к архипелагу Северная Земля, а через Тикси в ближайшие сутки пройдет холодный фронт, что вызовет усиление ветра до 13-18 м/с, слабые дожди и понижение температуры на 10-12 гарусов. Следующая порция тепла ожидается с началом новой недели. / meteonovosti.ru /
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