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Новости погоды

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Температура на Ямале отрицательная

ИА "Метеоновости" / 11:33 Среда, 12 июня

  Воздух поступает на Ямал из приполярных широт, где еще лежит снег, минимальная температура на острове Белый, в Маресале, в Антипаюте -2 градуса. Высота снежного покрова на побережье полуострова Диксон до 35-50 см. Холодный воздух на территорию Сибири поступает с северным ветром в тылу циклона, в результате в Салехарде температура за последние три дня понизилась на 4 градуса, а максимальная теперь не выше +7, хотя 8 июня было +15 градусов. В четверг, 13 июня будет еще на пару градусов холоднее, в Салехарде ночью до 0 градусов, с мокрым снегом и небольшим дождем, и такая промозглая погода с порывистым ветром продержится на Ямале еще два-три дня. Холоднее обычного будет и на юге Западной Сибири. В Районе Омска всю первую декаду средняя температура держалась ниже нормы на 2-5 градусов, но вот 11 июня пришло повышение температуры с юго-запада, воздух прогрелся до 25 градусов, и такая же температура и сегодня, 12 июня в праздничный день. Но уже через сутки будет около +15 градусов, похолодает из-за фронта, который обрушится на регион с дождями и грозами и шквалистым ветром. / meteonovosti.ru /
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