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Мурманск выполнил месячную норму по осадкам



ИА "Метеоновости" / 11:51 Среда, 12 июня



Всю декаду на побережье Кольского полуострова преобладали северные потоки, поставляя прохладный и сырой воздух с просторов Северо-Ледовитого океана. В результате количество осадков в Мурманске за 11 дней июня 53 мм, что составляет 99% от месячной нормы. Самые обильные осадки в виде дождя и мокрого снега достались предпраздничному дню. За два последних дня: 10 и 11 июня выпало 37 мм осадков, при этом температура в ночь на 11 июня понизилась до 1,2 градуса, а средняя температура не добирает до нормы 6 градусов. Но перемены уже близки, правда не надолго, но южный ветер по западной периферии антициклона принесет повышение температуры до +18 градусов в пятницу, 14 июня. / meteonovosti.ru /



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