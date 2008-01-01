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Заморозки на северо-западе ЕТР
ИА "Метеоновости" / 12:07 Среда, 12 июня
Малооблачная ночь в Карелии была из-за антициклона, что привело к серьезному выхолаживанию и в сочетании с адвекцией холода по восточной периферии антициклона, воздух на большей части Карелии остыл до -2 градусов, 0 градусов было в Калевале. Этот антициклон смещается на восток, захватывая все большую территорию, и предстоящей ночью заморозки будут угрожать уже Архангельской области, НАО, до -2..-3 градусов, Вологодской области до -1 градуса, а также Карелии до -1..-3 и даже на востоке Ленинградской области до 0 градусов. / meteonovosti.ru /
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