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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 12:29 Среда, 12 июня

  На фоне повышенного давления в Москве при переменной облачности, без осадков, температура воздуха на основной метеостанции: ВДНХ +24,4, на Воробьевых Горах +24,1, в центре Москвы, на Балчуге +25,7, в Тушино 23,4, на территории Новой Москвы +22,3, на юго-западе до +28 градусов. Ветер слабый, относительная влажность воздуха около 50%. / meteonovosti.ru /
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Факт
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местное
+21
Чт.
13 июн.
+19
Пт.
14 июн.
+24
Сб.
15 июн.
+26
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+47
Бендер-Махшехр		 -3
Ушуайя

некомфортное место: Гат
комфортное место: Редландс

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