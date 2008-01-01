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Сейчас в Москве



ИА "Метеоновости" / 12:29 Среда, 12 июня



На фоне повышенного давления в Москве при переменной облачности, без осадков, температура воздуха на основной метеостанции: ВДНХ +24,4, на Воробьевых Горах +24,1, в центре Москвы, на Балчуге +25,7, в Тушино 23,4, на территории Новой Москвы +22,3, на юго-западе до +28 градусов. Ветер слабый, относительная влажность воздуха около 50%. / meteonovosti.ru /



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