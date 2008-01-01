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Новости погоды

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Регионы, где ожидается выпадение града

ИА "Метеоновости" / 12:56 Среда, 12 июня

  Град, это такое погодное явление, которое наносит существенный вред не только посевам, но и личному имуществу граждан. Часто страдают автомобилисты, которым приходится восстанавливать свои автомобили после градобития. Синоптическая обстановка на большей части территории России неспокойная и ожидается выпадение града в ближайшие сутки как на юге ЕТР, так и в центре. На юге возможно выпадение града в Краснодарском крае и в Адыгее, в Кабардино-Балкарии, Дагестане. За Уралом град возможен в Башкортостане, в Омской области, Томской области, Новосибирской области, Кемеровской в республике Алтай, в южных районах Красноярского края и в Хакасии. / meteonovosti.ru /
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