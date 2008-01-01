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Новости погоды
Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 05:31 Четверг, 13 июня
Предстоящим днем столичный регион будет находиться на периферии антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 21..23, по области 19..24 градуса. Ветер восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 753 мм рт ст. Относительная влажность около 30%.
Жара в столичном регионе ослабеет. Атмосферное давление подрастет на повышенном фоне, влажность воздуха останется низкой. Такие погодные условия благоприятны для большинства здоровых людей, а людям метеозависимым, ослабленным болезнями, придется нелегко. В первую очередь, это касается тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. В группе риска гипертоники и лица, перенесшие сосудистые катастрофы. Такие люди очень чутко реагируют даже на незначительные изменения основных метеопараметров. Дополнительным неблагоприятным фактором для этой категории людей станет неспокойный геомагнитный фон. / meteonovosti.ru /
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