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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:31 Четверг, 13 июня

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться на периферии антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 21..23, по области 19..24 градуса. Ветер восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 753 мм рт ст. Относительная влажность около 30%.

Жара в столичном регионе ослабеет. Атмосферное давление подрастет на повышенном фоне, влажность воздуха останется низкой. Такие погодные условия благоприятны для большинства здоровых людей, а людям метеозависимым, ослабленным болезнями, придется нелегко. В первую очередь, это касается тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. В группе риска гипертоники и лица, перенесшие сосудистые катастрофы. Такие люди очень чутко реагируют даже на незначительные изменения основных метеопараметров. Дополнительным неблагоприятным фактором для этой категории людей станет неспокойный геомагнитный фон. / meteonovosti.ru /
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+9
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13 июн.
+19
Пт.
14 июн.
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+26
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