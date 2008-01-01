

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:31 Четверг, 13 июня



Предстоящим днем столичный регион будет находиться на периферии антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 21..23, по области 19..24 градуса. Ветер восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 753 мм рт ст. Относительная влажность около 30%.



Жара в столичном регионе ослабеет. Атмосферное давление подрастет на повышенном фоне, влажность воздуха останется низкой. Такие погодные условия благоприятны для большинства здоровых людей, а людям метеозависимым, ослабленным болезнями, придется нелегко. В первую очередь, это касается тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. В группе риска гипертоники и лица, перенесшие сосудистые катастрофы. Такие люди очень чутко реагируют даже на незначительные изменения основных метеопараметров. Дополнительным неблагоприятным фактором для этой категории людей станет неспокойный геомагнитный фон. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



