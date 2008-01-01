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ИА "Метеоновости" / 09:54 Четверг, 13 июня
Первая декада лета изрядно согрела москвичей. Средняя температура минувших дней на 1-9 градусов превысила норму, особенно отличилась последняя пятидневка, превышение над нормой составило +6..+9 градусов. В течение трех дней: с 7 по 9 июня температура превышала отметку +30 градусов, по области до +32 градусов. По данным метеостанции ВДНХ, не выпало ни капли дождя. Сегодня в столице сохранится погода без осадков, но станет свежее: в полдень 21..23 градуса. Самым жарким сегодняшний день был в 1998 году, когда воздух разогрелся до температуры 30,3 градуса, установив суточный рекорд до сего дня не преодоленный.
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В далеком прошлом 13 июня 1885 года был установлен рекорд минимальной температуры: 0,4 градуса. Самым дождливым этот день был в 1963 году: выпало 20,0 мм осадков
А в прошлом, 2018 году, этот день был умеренно теплым: ночью +13,6 градусов, днем не выше +20,8 градуса. Обошлось без осадков. / meteonovosti.ru /