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Новости погоды

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Сильные дожди в Дальневосточном округе

ИА "Метеоновости" / 10:57 Четверг, 13 июня

  Сферу влияния над погодой Дальнего Востока поделили между собой ненастные циклоны, охватившие своим влиянием западную половину округа, и обширный тихоокеанский антициклон, распространивший влияние на восточные территории региона. И если в Магаданской области и на Чукотке день обошелся без осадков, то на востоке, от арктического побережья до Амура, прошли осадки разной интенсивности. Виной тому стали сразу два циклона. Один кружил над северо-западными районами Якутии, другой - над северными провинциями Китая.

Самыми сильными они были на крайнем юге Якутии, востоке Забайкальского края и в Амурской области, где шли повсеместно.

Наибольшее количество осадков выпало в якутском проселке Тонгулах, до 41 мм. Дожди сопровождались грозами и усилением ветра при грозах.

В ближайшие сутки арктический циклон покинет материковую часть Дальнего Востока и будет смещаться в более высокие широты, а китайский вихрь останется в силе и будет продвигаться вдоль Амура. Он принесет сильные дожди с грозами и ветром до 17 м/с в Хабаровский край, Приморье и на Сахалин. / meteonovosti.ru /
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