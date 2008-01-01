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Новости погоды

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Юг России: ливни и град

ИА "Метеоновости" / 11:25 Четверг, 13 июня

  В минувшие сутки южные районы европейской территории пересекал атмосферный фронт, протянувшийся от циклона, что кружил над акваторией Черного моря.

Сильные ливни прошли в большинстве курортных районов. 12 июня, а также ночью и утром 13 июня в Краснодарском крае, республиках Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Дагестане выпало от 18 до 31 мм осадков, отмечалась гроза, град. В Крымске Краснодарского края сильный ливень сопровождался градом, диаметр градин достигал 10 мм. Из-за сильного ливня были подтоплены придомовые территории.

Из-за сильного ветра имеются и повреждения: по данным МЧС в Армавире в результате шквалистого усиления ветра произошло повреждение металло-профильной кровли производственного цеха, в результате часть кровли. упала на железнодорожные пути, повредив контактную линию, также произошло повреждение кровли на здании склада, пострадал один автомобиль, погибших и пострадавших нет.

Сегодня в Крыму, Краснодарском крае и республиках Северного Кавказа сохранялся сильные ливни, грозы, град. / meteonovosti.ru /
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