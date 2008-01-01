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Новости погоды

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Атмосферное давление в Москве близко к рекордному

ИА "Метеоновости" / 11:45 Четверг, 13 июня

  Уже в утренние часы атмосферное давление в столице повысилось до 1009.7 гПа, что близко к суточному рекорду. Рекорд 13 июня был установлен в 1956 году, когда атмосферное давление составило 1009.9 гПа.

В 10 и 11 часов атмосферное давление не изменилось, оставаясь на уровне 1009.7 гПа.

Но в течение возможны его небольшие колебания, в том числе и в сторону повышения, а потому будем следить за рекордом. / meteonovosti.ru /
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