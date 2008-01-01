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В выходные в Москве умеренно теплая погода



ИА "Метеоновости" / 12:16 Четверг, 13 июня



погода покинула столицу, в выходные дни фон температуры приблизится к норме, и пройдут долгожданные дожди.



Жаркая погода, установившаяся в столичном регионе к концу первой июньской декады, обязана обширному антициклону, расположившемуся над центральными областями Европейской России. Именно в этот период в течение трех дней дневная температура в Москве преодолевала отметку в +30 градусов, а самой высокой (по данным ВДНХ +31.2 градуса) она отмечалась 9 июня.



Но уже в День России жаркая воздушная масса в средней полосе сменилась прохладной. Прохождение холодного атмосферного фронта прошло почти без дождей, а температура понизилась существенно, к вечеру до 13 градусов.



Сегодня и в ближайшие дни Москва и область будут находиться под влиянием уже нового антициклона, который убережет москвичей от жары.



В пятницу лишь во второй половине дня местами пройдет кратковременный грозовой дождь, в остальное время осадков не ожидается. Ночи заметно станут холоднее, минимальная температура от 5 до 10 градусов, днем воздух прогреется до 20..25 градусов.



В субботу погоду будет определять система атмосферных фронтов циклона, который "нырнет" в центр России со Скандинавии. Пройдут кратковременные дожди. Ночью небо прикроют плотные облака, они и уберегут воздух от низких температур, под утро в городе и его окрестностях от 12 до 17 градусов. Днем из-за облачности воздух прогреется лишь до температуры 19..24 градуса.



В воскресенье существенных осадков уже не ожидается. Но при переменной облачности вернутся прохладные ночи, под утро от 8 до 13 градусов. Днем препятствием прогреву станет северо-западный ветер, максимальная температура 20..25 градусов. Что комфортно и для работы, и для отдыха. / meteonovosti.ru /



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