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Новости погоды

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В Республике Беларусь жара нарастает

ИА "Метеоновости" / 12:55 Четверг, 13 июня

  Арктический антициклон, существенно понизивший температуру в средней полосе России, в Республику Беларусь принес жару. В минувшие сутки дневная температура у наших западных соседей превысила отметку в +30 градусов. Рекордных значений температура достигла во всех областных центрах.

В Минске температура повысилась до 32.7, оставив позади рекорд 2000 года со значением 30.9 градусов. В Витебске новый рекорд для 12 июня теперь составляет 33.2 (предыдущий 31.5 градусов удерживался с 1937 года). В Могилеве воздух прогрелся до 32.3 градусов (предыдущий рекорд 31.1 установлен в 2000 году). В Гродно обновлен рекорд 1999 года, и теперь максимум для 12 июня составляет 32.4 градуса. В Гомеле воздух прогрелся до 33.4, оставив позади рекорд 2010 года со значением 32.6 градусов. В Бресте температура на 0.4 градуса превысила предыдущий рекорд 1957 года, повысившись до 33.2 градусов.

Кроме того, рекордных значений температура достигла и в других белорусских городах.

В ближайшие дни жаркая погода в Республике сохранится. / meteonovosti.ru /
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