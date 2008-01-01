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Новости погоды
На арктическом побережье температура бьет рекорды
ИА "Метеоновости" / 12:56 Четверг, 13 июня
Июнь на арктическом побережья Якутии начался с погоды вполне соответствующей сезону. Температура воздуха удерживалась близкой к средним многолетним значениям. Но уже с 10 числа теплый воздух добрался и до Арктики. В дневные часы он прогревался до температуры превышающей +20 градусов, а ее среднесуточное значение превысило норму на 13-16 градусов.
12 июня на арктическом побережье сохранялась аномально теплая погода. В Тикси максимальная температура составила 23.1 градуса, что стало суточным рекордом (предыдущий рекорд 21.5 отмечался в 1980 году).
В ближайшие дни аномально теплая погода на этой территории сохранится. / meteonovosti.ru /
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