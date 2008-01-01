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Новости погоды
Температура за 30 от Калининграда до Ялты
ИА "Метеоновости" / 13:26 Четверг, 13 июня
В День России распределение температуры на европейской территории имело широтный характер. Температура воздуха повышалась с севера на юг. В северной половине она оказалась на 1-4 градуса ниже нормы, а в южной половине на столько же, а в Черноземье, Крыму и Ростовской области на 6 градусов превысила ее.
В Северной столице максимальная температура не превысила 16 градусов, а в Вологодской и вовсе повысилась лишь до +11. Зато от Калуги и до Ялты было за 30.
В то время, как в Московском регионе заметно похолодало, н западе и юге Центрального округа температура установила новые рекорды суточного максимума. Одним из городов-рекордсменов стал Смоленск, где суточный максимум 12 июня теперь составляет +30.6 градусов.
Новый рекорд максимальной температуры обновлен в самой западной, Калининградской области. В областном центре днем было 34 градуса (предыдущий рекорд 29.9 отмечался в 1996 году). Не остались без рекордов и южные города. В Ялте температура на 1.6 градусов превысила предыдущий рекорд в 30 градусов, удерживающийся с 1980 года. / meteonovosti.ru /
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