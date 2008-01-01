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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:24 Четверг, 13 июня



В 15 часов в Москве ясная погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 18,2..20,7 градуса; Северном 18,4..19,8 градуса, Северо-восточном 18,4..19,7 градуса, Восточном 18,4..20,2 градуса, Юго-восточном 19,1..20,2 градуса, Южном 18,1..21,0 градуса, Юго-западном 17,9..19,3 градуса, Западном 18,4..20,2 градуса, Северо-западном 18,9..20,1 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 18,3..19,5 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 18,1..19,9 градуса, местами порывы ветра до 10м/с. / meteonovosti.ru /



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