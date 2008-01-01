|
|
|
Новости погоды
О погоде вечером в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 15:25 Четверг, 13 июня
Погоду в Москве и области будет определять южная периферия антициклона с центром над Вологодской областью. При небольшой облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 16..18 градуса, по области 14..19. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.