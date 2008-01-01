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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:48 Пятница, 14 июня



Предстоящим днём погода в Московском регионе будет носить неустойчивый характер. Несмотря на то, что фон атмосферного давление повышенный, и антициклон ещё "правит балом", уже после полудня синоптическая картина значительно изменится: с северо-запада приблизится циклон с активными фронтальными разделами.



По сведениям Метеобюро Москвы и области сегодня 14 июня при переменной облачности воздух в столичном регионе прогреется до 25 градусов. Во второй половине дня местами пройдут кратковременные ливневые дожди, сопровождающиеся кое-где грозами. Ветер юго-западного направления сменится западным 5-10 м/с, во второй половине дня (с подходом атмосферного фронта) его порывы могут достигать 12-17 м/с.



Умеренно жаркая погода с нормальным содержанием кислорода в воздухе в утренние часы, даст передышку жителям столицы. Для большинства людей, особенно молодых, не имеющих серьезных проблем со здоровьем, это самое благоприятное время для закаливания организма.



Для метеозависимых людей, с различными заболеваниями сердца и сосудов, с нейроциркуляторной астенией, приступами мигрени, неблагоприятным погодным фактором остается повышенное атмосферное давление. Необходимо принимать лекарства назначенные врачом, снимать болевые симптомы. Постараться больше бывать на воздухе в ранние утренние или вечерние часы. Полезны дыхательная гимнастика, а также дозированные воздушные и солнечные ванны, не перегреваясь, начиная с 5 минут, ежедневно увеличивая время, но не более 20 мин. Это поможет улучшить кислородный баланс организма, укрепить нервную систему, улучшить общее самочувствие.



Геомагнитный фон 14 июня прогнозируется преимущественно спокойный. / meteonovosti.ru /



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