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Новости погоды

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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:35 Пятница, 14 июня

  Жаркие дни, установившиеся в столичном регионе в конце первой декады месяца, сменились прохладой. Сегодня максимальная температура в городе ожидается в пределах от 23 до 25 градусов, что далеко от рекордных значений. Рекорд останется в 1998 году, когда в дневные часы воздух прогрелся до температуры 33.4 градуса. А самая холодная ночь на 14 июня отмечалась в далеком 1885 году, под утро было всего 3.2 градуса. Но и такая температура москвичам этой ночью не грозила.

В прошлом, 2018 году, этот день был прохладным. В ночные часы температура составила 7.9 градусов, а днем всего 17.3. Прошел небольшой дождь. / meteonovosti.ru /
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