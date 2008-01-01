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Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 09:35 Пятница, 14 июня



Жаркие дни, установившиеся в столичном регионе в конце первой декады месяца, сменились прохладой. Сегодня максимальная температура в городе ожидается в пределах от 23 до 25 градусов, что далеко от рекордных значений. Рекорд останется в 1998 году, когда в дневные часы воздух прогрелся до температуры 33.4 градуса. А самая холодная ночь на 14 июня отмечалась в далеком 1885 году, под утро было всего 3.2 градуса. Но и такая температура москвичам этой ночью не грозила.



В прошлом, 2018 году, этот день был прохладным. В ночные часы температура составила 7.9 градусов, а днем всего 17.3. Прошел небольшой дождь. / meteonovosti.ru /



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