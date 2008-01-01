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Новости погоды

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Первый июньский дождь в Москве

ИА "Метеоновости" / 10:44 Пятница, 14 июня

  Живительную влагу в последний час на Москву обрушил теплый фронт циклона сформировавшегося на фронтальной волне в районе Твери. Этот фронт стремительно приблизился к столице, и после ясного солнечного утра все резко изменилось. К 10 утра небо затянула плотная облачность, и дождь интенсивно забарабанил по московским улицам. Всего за час выпало около 1 мм. Ожидается, что в первой половине дня дождь будет носить локальный характер, а во второй половине дня, с подходом холодного участка фронта уже начнутся интенсивные ливни, сопровождающиеся кое-где грозами. Ветер юго-западного направления сменится западным 5-10 м/с, во второй половине дня (с подходом атмосферного фронта) его порывы могут достигать 12-17 м/с. / meteonovosti.ru /
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