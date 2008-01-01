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Новости погоды

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Дальневосточные дожди не прекращаются

ИА "Метеоновости" / 11:07 Пятница, 14 июня

  Циклоны, один за другим регулярно выходят вдоль границы с Китаем на юг Хабаровского края и Приморье. Причем происхождение их разное, в первой декаде июня в основном они приходили из Забайкалья, а вот последний циклон имеет зарубежные корни, он еще накануне проливал дожди на северо-востоке Китая и в Корее. В последние часы циклон быстро смещается на акваторию Японского моря, здесь он попадает под влияние высотного центра пониженного давления, и становится малоподвижным. В течение ближайших трех дней обильные дожди ожидаются на Дальневосточных островах, сильный грозовой дождь в субботу во Владивостоке с ветром до 18 м/с, дожди в Хабаровском крае. К Камчатке циклон придет уже теряющим силы и дожди здесь начнутся в воскресенье в основном небольшие. В результате циклонической деятельности, регион не испытывает дефицита в осадках. Выпало примерно половина месячной нормы, а месяц уже начинает переваливать в свою вторую половину. Правда, распределение осадков неравномерное, так на станции Константиновка за прошедшие сутки выпало 30 мм дождя, в Благовещенске и в Хабаровске по 25 мм, в Биробиджане 37 мм. Во Владивостоке в ночь с 13 на 14 июня 6 мм. / meteonovosti.ru /
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