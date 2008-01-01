

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На запад России пришли грозы и дожди со Скандинавии



ИА "Метеоновости" / 11:20 Пятница, 14 июня



В Калининградской области 13 июня повсеместно прошли обильные грозовые дожди, с ветром до 13-18 м/с. Их вызвал активный фронтальный раздел, прошедший через центр области сразу после полудня, в результате температура понизилась на 8-10 градусов, после 25-27 градусов до +16..+18. Атмосферный фронт отправился на восток, а вслед за ним спешит вторичный фронт циклона, чей центр над Британскими островами. И погода в Калининградской области будет облачной, в субботу с туманом, в Воскресенье и понедельник с дождями и грозами, с порывистым ветром до 1 м/с, и умеренное тепло: днем чуть выше +20 градусов. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



