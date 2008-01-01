|
|
|
Новости погоды
Первенец сезона
ИА "Метеоновости" / 11:52 Пятница, 14 июня
Первый возникший в Аравийском море тропический циклон "Ваю" перемещается по необычной траектории. Сначала он угрожал индийскому штату Гуджарат, где была проведена даже эвакуация населения.
Но 13 июня он изменил направление на северо-западное, и его выход на сушу не прогнозируется.
В настоящее время скорость ветра в циклоне достигает 40мс. Его влияние сказывается на погоде курорта ГОА, где за 24 часа выпало более 70 мм осадков. И волны на пляжах курорта представляют опасность для отдыхающих. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.