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Новости погоды

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Первенец сезона

ИА "Метеоновости" / 11:52 Пятница, 14 июня

  Первый возникший в Аравийском море тропический циклон "Ваю" перемещается по необычной траектории. Сначала он угрожал индийскому штату Гуджарат, где была проведена даже эвакуация населения.

Но 13 июня он изменил направление на северо-западное, и его выход на сушу не прогнозируется.

В настоящее время скорость ветра в циклоне достигает 40мс. Его влияние сказывается на погоде курорта ГОА, где за 24 часа выпало более 70 мм осадков. И волны на пляжах курорта представляют опасность для отдыхающих. / meteonovosti.ru /
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