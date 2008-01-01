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Первенец сезона



ИА "Метеоновости" / 11:52 Пятница, 14 июня



Первый возникший в Аравийском море тропический циклон "Ваю" перемещается по необычной траектории. Сначала он угрожал индийскому штату Гуджарат, где была проведена даже эвакуация населения.



Но 13 июня он изменил направление на северо-западное, и его выход на сушу не прогнозируется.



В настоящее время скорость ветра в циклоне достигает 40мс. Его влияние сказывается на погоде курорта ГОА, где за 24 часа выпало более 70 мм осадков. И волны на пляжах курорта представляют опасность для отдыхающих. / meteonovosti.ru /



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