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Новости погоды

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Качели сибирской погоды

ИА "Метеоновости" / 11:59 Пятница, 14 июня

  Сначала теплого сезона в атмосфере за Уралом установился меридиональный процесс, это перенос воздуха вдоль меридианов с юга на севере и с севера на юг. Такой процесс приводит к резким переменам погоды, порой от лета почти к зиме.

В первой пятидневке июня средняя температура в Западной Сибири была ниже нормы на 2-4 градуса. Вторая пятидневка начиналась с потепления, и 6 июня температура оказалась выше нормы на 5 градусов, максимальная температура в районе Новосибирска достигла 26 градусов, а с 9 июня новая порция холода понизила температуру ночью до 10 градусов и днем до 20, что ниже нормы.

12 июня вновь воздух стал поступать с юга, температура повысилась днем до 26,5 градуса, что выше нормы на 4 градуса.

Резкие изменения температурного фона сказываются и на условиях погоды. Смена периодов тепла и холода сопровождается развитием конвективной неустойчивости, формированию грозовых облаков, а в результате ливни, грозы, град. Очередная смена процесса уже началась: 13 июня в Алтайском крае прошел сильный дождь с количеством до 19 мм, гроза, град диаметром до 8 мм и ветер до 24 м/с, в Новосибирской области сильный ливневой дождь с количеством до 57 мм, в Томской области до 44 мм.

Холодный фронт продолжает проливать дожди в районе Новосибирска, в субботу здесь ожидается кратковременный дождь с грозой и градом, местами дожди могут быть очень сильными, ветер до 18 м/с. Температура в ночные часы до 2..7 градусов, днем 15..20, в Томской области градусов на 5 прохладнее. В Омской области в ночные часы температура будет понижаться до 0..-5 градусов

Следующая теплая волна пока еще за пределами прогноза, так что вплоть до 25 июня максимальная температура будет не выше 20..22 градусов. / meteonovosti.ru /
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