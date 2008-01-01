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Новости погоды

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О заморозках в центральной России

ИА "Метеоновости" / 12:21 Пятница, 14 июня

  Прошедшая ночь на территории в северной половине Центрального района России оказалась весьма холодной. Температура в Костроме понижалась до отрицательной: -0,4 градуса, такого не было никогда за всю историю метеонаблюдений для 14 июня, до -0,6 градуса остыл воздух в Вологде. Довольно холодно: 3,5 градуса было в Переславле-Залесском. Свежесть среди лета обеспечил антициклон, при малооблачной погоде за счет выхолаживания и произошло понижение температуры, причем все эти районы, где отмечались заморозки, были под влиянием восточной периферии антициклона, где заток воздуха с северо-запада. За Уралом заморозки ожидаются предстоящей ночью: в Челябинской области до -3 градусов. / meteonovosti.ru /
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Оруро

некомфортное место: Тазовский
комфортное место: Бейкерсфилд

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