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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:48 Пятница, 14 июня

  В 12 часов в Москве облачная погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 19,4..20,8 градуса; Северном 18,2..20,7 градуса, Северо-восточном 17,7..20,1 градуса, Восточном 19,2..19,7 градуса, Юго-восточном 19,7..20,3 градуса, Южном 19,3..20,6 градуса, Юго-западном 19,1..19,7 градуса, Западном 18,5..19,7 градуса, Северо-западном 17,7..19,2 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха 17,5 градуса, на территории Новой Москвы местами дождь, температура воздуха 17,6..21,4 градуса. / meteonovosti.ru /
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местное
+20
Пт.
14 июн.
+26
Сб.
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+24
Вс.
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+28
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Бендер-Махшехр		 -3
Оруро

некомфортное место: Тазовский
комфортное место: Бейкерсфилд

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