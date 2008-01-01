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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:29 Суббота, 15 июня



Предстоящим днём Московский регион будет находиться на восточной периферии скандинавского антициклона. Погода ожидается облачная, с прояснениями. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха в Москве составит 20..22 градусов, по области 19..24. Ветер северный 5-10 м/с.



Атмосферное давление в столичном регионе будет падать, но незначительно, оно приблизится к климатической норме. Средняя температура тоже будет близка к климатической норме, поэтому для большинства людей условия погоды станут комфортными. Для молодых людей, не имеющих серьезных проблем со здоровьем, это самое благоприятное время для закаливания организма: воздушные и солнечные ванны, терренкуры и спортивные занятия на воздухе, водные процедуры, способствуют повышению защитных и иммунных сил, улучшению состояния нервной и сердечно- сосудистой системы, а в результате, улучшению общего самочувствия и качества жизни.



Для метеозависимых людей с различными заболеваниями сердца и сосудов, с нейроциркуляторной астенией, приступами мигрени, неблагоприятным погодным фактором будут колебания атмосферного давления. У людей, входящих в группу риска, могут отмечаться неприятные ощущения в области сердца, головокружение и головные боли, внезапно может подскочить или снизиться артериальное давление. Необходимо принимать лекарства, назначенные врачом, снимать болевые симптомы. Постараться в летние, погожие дни, если позволяет самочувствие, больше бывать на воздухе в ранние утренние или вечерние часы. Полезны дыхательная гимнастика, а также дозированные воздушные и солнечные ванны, не перегреваясь, начиная с 5 минут, ежедневно увеличивая время, но не более 20 мин. Это поможет улучшить кислородный баланс организма, укрепить нервную систему, улучшить общее самочувствие.



Геомагнитный фон прогнозируется преимущественно спокойный. / meteonovosti.ru /



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