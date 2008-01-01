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Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 10:08 Суббота, 15 июня



Погода в столичной области пришла в норму, средняя температура близка к климатической норме, и наконец-то пролились короткие летние дожди. С кратковременными дождями ожидается погода и наступающим днем. Температура в полдень выше +20 градусов. А по данным за весь период инструментальных наблюдений за погодой в Москве самая высокая температура отмечалась в 1998 году: 33,9 градуса, но для июня и она не стала максимальной, абсолютный максимум случился в 1901 году: +34,7 градуса, а достался он 21 июня. А самая холодная ночь на 15 июня отмечалась в далеком 1900 году, под утро было всего 2,6 градуса. Много дождя выпало в 1957 году, за сутки 26,7 мм. Но это не самые сильные дожди для июня, а абсолютный максимум был в 1970 году, когда выпало 62,5 мм осадков. В прошлом, 2018 году, этот день был обычным. В ночные часы температура составила 10,2 градусов, а днем 21,6, средняя температура суток +16,0 градуса, что лишь на 0,4 градуса ниже нормы. / meteonovosti.ru /



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