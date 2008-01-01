Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
15 июня 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:08 Суббота, 15 июня

  Погода в столичной области пришла в норму, средняя температура близка к климатической норме, и наконец-то пролились короткие летние дожди. С кратковременными дождями ожидается погода и наступающим днем. Температура в полдень выше +20 градусов. А по данным за весь период инструментальных наблюдений за погодой в Москве самая высокая температура отмечалась в 1998 году: 33,9 градуса, но для июня и она не стала максимальной, абсолютный максимум случился в 1901 году: +34,7 градуса, а достался он 21 июня. А самая холодная ночь на 15 июня отмечалась в далеком 1900 году, под утро было всего 2,6 градуса. Много дождя выпало в 1957 году, за сутки 26,7 мм. Но это не самые сильные дожди для июня, а абсолютный максимум был в 1970 году, когда выпало 62,5 мм осадков. В прошлом, 2018 году, этот день был обычным. В ночные часы температура составила 10,2 градусов, а днем 21,6, средняя температура суток +16,0 градуса, что лишь на 0,4 градуса ниже нормы. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+18
Сб.
15 июн.
+19
Вс.
16 июн.
+23
Пн.
17 июн.
+25
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+47
Ахваз		 -1
Пунта-Аренас

некомфортное место: Гат
комфортное место: Аннаполис

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100