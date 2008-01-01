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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 10:16 Суббота, 15 июня

  Субботнее утро встретило москвичей прохладой. Температура воздуха повсеместно в городе не превышала отметку +15 градусов, а на опорной метеостанции столицы отмечалось 14.8 градусов. Несмотря на преобладание облачной погоды дождей нигде не отмечалось. Атмосферное давление в пределах нормы, 748 мм рт ст. Относительная влажность воздуха пока высокая, 77%. Ветер восточный, северо-восточный, средняя скорость 1-3 м/с, порывы до 6 м/с. / meteonovosti.ru /
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