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Новости погоды

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Юг Дальнего Востока заливают дожди

ИА "Метеоновости" / 10:55 Суббота, 15 июня

  В текущем июне на Дальнем Востоке большую активность проявляют южные циклоны. Один из них, перемещаясь по северным провинциям Китая, в пятницу вышел на российскую территорию и приблизился к Хабаровску. Дожди прошли по побережью центральных и южных районов края, но сильными они были именно на юге, местами выпало до 25 мм. Ненастная зона накрыла и близлежащие территории: Приморье и Сахалин. В Приморье в пятницу и в ночь на субботу местами выпало до 34 мм осадков, на юге Сахалина за этот же период - до 32 мм.

Сегодня и в воскресенье сильные ливневые дожди с грозами и усилением ветра до 18 м/с сохранятся в Приморье.

В последующие дни ухудшение погоды ожидается на Курилах и в Камчатском крае. Но связано оно будет с южным циклоном, приближающемся с Японских островов. / meteonovosti.ru /
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