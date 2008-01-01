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На арктическом побережье температура бьет рекорды



ИА "Метеоновости" / 11:02 Суббота, 15 июня



Июнь на арктическом побережья Якутии и Чукотского автономного округа начался с погоды вполне соответствующей сезону. Температура воздуха удерживалась близкой к средним многолетним значениям. Но уже с 10 числа теплый воздух добрался и до Арктики. В дневные часы он прогревался до температуры превышающей +20 градусов, а ее среднесуточное значение превысило норму на 13-16 градусов.



14 июня на арктическом побережье сохранялась аномально теплая погода. Среднесуточная температура на 8-10 градусов превысила норму. В Певеке максимальная температура составила 23.4 градуса, что стало суточным рекордом (предыдущий рекорд 21.0 отмечался в 1980 году). Новый суточный рекорд установлен и в самой восточной точке России - Уэлене. Здесь новым максимумом для 14 июня стало значение 17.8 градусов, предыдущий рекорд, 14 градусов, остался в 1994 году.



В ближайшие дни аномально теплая погода на этой территории сохранится. / meteonovosti.ru /



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