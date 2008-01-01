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В центре Европейской России сильные дожди прошли не везде



ИА "Метеоновости" / 11:28 Суббота, 15 июня



В последний рабочий день недели центральные области оказались под влиянием атмосферных фронтов. В утренние часы небольшим дождем возвестил о себе теплый фронт, а в дневные часы прохождение холодного атмосферного фронта сопровождалось уже ливнями и грозами. Дожди шли повсеместно, но их интенсивность была разной.



Самыми сильными дожди были в Смоленской области, в районе Гагарина выпало до 30 мм. Чуть меньше осадков выпало в Тверской области. Сильные дожди прошли в Ярославской области (до 26 мм) и севере Ивановской области (до 14 мм). На юге Рязанской области дождь был совсем небольшим, до 1 мм. В черноземных областях небольшой дождь прошел лишь по северу территории, а дальше к югу отмечалась погода без осадков.



В Московской области наибольшее количество осадков вылилось на крайнем северо-западе Волоколамского и Можайского районов, до 23 мм. В то же время на крайнем юго-востоке области, в районе Серебряных Прудов, набралось лишь 3 мм небесной влаги. В Москве, по данным ВДНХ, в пятницу выпало 11 мм осадков. / meteonovosti.ru /



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