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Новости погоды

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В Поволжье лето придержало тепло

ИА "Метеоновости" / 11:43 Суббота, 15 июня

  В Среднем Поволжье июнь начался с очень теплой погоды. Температура воздуха в дневные часы составляла 24..29 градусов, а накануне Дня России даже превысила тридцатиградусную отметку. За первую декаду месяца средняя температура на 2-3 градуса превысила обычные для этой поры значения и существенных осадков при этом не отмечалось.

Но уже с 13 числа атмосферная циркуляция поменялась. Над Поволжьем, Уралом и Западной Сибирью в средней тропосфере установилась высотная ложбина. По западной ее окраине с северными ветрами в Поволжье начал поступать холодный воздух и жара пошла на спад. За последние пару дней дневной температуре не удалось превысить даже отметку в 20 градусов.

А в ночь на 14 июня в Саратовской области (Александров Гай) был даже установлен новый суточный рекорд минимальной температуры. Под утро она понизилась до 7.7 градусов, оставив предыдущий рекорд, 8.2 градуса, в 1950 году.

В ближайшие дни в Поволжье температура повысится до нормы, а вот на Урале и прилегающих районах Западной Сибири погода не типичная для середины июня сохранится. / meteonovosti.ru /
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