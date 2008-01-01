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Наши западные соседи изнывают от жары



ИА "Метеоновости" / 11:54 Суббота, 15 июня



Арктический антициклон, существенно понизивший температуру в средней полосе России, в Республику Беларусь и на Украину принес жару. В минувшие сутки дневная температура у наших западных соседей превысила отметку в +30 градусов. Рекордных значений температура достигла в большинстве белорусских и украинских городов.



В Минске температура повысилась до 33.7, оставив позади рекорд 1972 года со значением 30.7 градусов. В Могилеве воздух прогрелся до 30.7 градусов (предыдущий рекорд 30.0 установлен в 1998 году). В Барановичах новый рекорд для 14июня теперь составляет 32.1 (предыдущий 30.5 градусов удерживался с 2015 года). В Бобруйске обновлен рекорд 2015 года, и теперь максимум для 14 июня составляет 33.5 градуса. В Пинске воздух прогрелся до 33.5, оставив позади рекорд 2015 года со значением 32.4 градуса. Во Львове температура на 2.1 градуса превысила предыдущий рекорд 1964 года, повысившись до 31.7 градусов. В Ужгороде новый максимум составляет 33.1 (предыдущий 31.7 отмечался в 1964 году). И это не полный перечень городов-рекордсменов.



В ближайшие дни в Беларуси и на Украине сохранится аномально теплая погода. / meteonovosti.ru /



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