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ИА "Метеоновости" / 12:46 Суббота, 15 июня



В полдень воздух в столице прогрелся до 17..18 градусов, а на опорной метеостанции города, ВДНХ, было 17.6 градуса. В облаках начали появляться просветы, осадков по-прежнему нигде не отмечалось. Атмосферное давление существенно не изменилось, оставаясь в пределах нормы, 748 мм рт ст. Относительная влажность воздуха уменьшилась до 67%. Ветер с северо-запада дул со средней скоростью 1-5 м/с. / meteonovosti.ru /



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