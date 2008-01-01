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Новости погоды

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Сибирь: дожди от севера до юга

ИА "Метеоновости" / 13:16 Суббота, 15 июня

  Уже с начала второй декады июня в средней тропосфере над Уралом и Сибирью установилась высотная ложбина пониженного атмосферного давления. У поверхности земли сибирские просторы облюбовали циклоны. Они формируют неустойчивую погоду с чередованиями волн тепла и холода и периодически идущими дождями.

В пятницу центр очередного вихря кружил над Норильском, но сфера влияния циклона распространилась далеко к югу. Дожди шли практически на всей территории Сибири, а в северных районах они сопровождались усилением ветра, на Таймыре его порывы достигали 23 м/с.

Наибольшее количество осадков досталось Кемеровской области (до 39 мм) и Тыве (до 33 мм). Сильный дождь с грозой прошел и в Иркутской области, выпало до 16 мм.

В субботу и воскресенье к северному циклону на подмогу спешит южный вихрь из Казахстана. Он принесет сильные дожди в Новосибирскую, Томскую, Кемеровскую области и на Алтай. В предгорьях Алтая возможен очень сильный дождь с грозой, градом и сильным ветром. Зона сильных грозовых дождей охватит центральные и южные районы Красноярского края, Хакасию, Тыву, Иркутскую область. / meteonovosti.ru /
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