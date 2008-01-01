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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:13 Воскресенье, 16 июня

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться на периферии антициклона. При переменной облачности существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 23..25, по области 20..25 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 747 мм рт. ст..

В Москве и области ожидаются комфортные для большинства людей условия: температура воздуха и атмосферное давление в пределах привычных значений. Для молодых людей, не имеющих серьезных проблем со здоровьем, это самое благоприятное время для закаливания организма: воздушные и солнечные ванны, терренкуры и спортивные занятия на воздухе, водные процедуры, способствуют повышению защитных и иммунных сил, улучшению состояния нервной и сердечно- сосудистой системы, а в результате, улучшению общего самочувствия и качества жизни. Людям пожилого возраста тоже следует использовать летние дни с пользой для здоровья. Больше бывать на воздухе в ранние утренние или вечерние часы. Полезны дыхательная гимнастика, дозированные воздушные и солнечные ванны, начиная с 5 минут, ежедневно увеличивая время, но не более 20 мин. Это поможет улучшить кислородный баланс организма, укрепить нервную систему, улучшить общее самочувствие. / meteonovosti.ru /
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