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Из архива погоды в Москве



ИА "Метеоновости" / 10:11 Воскресенье, 16 июня



В столичном регионе установилась вполне комфортная погода с температурой воздуха близкой к норме. Такой она ожидается и в воскресный день: без существенных осадков, днем 20..25 градусов, а значит, обойдется без температурных рекордов.



По данным за весь период инструментальных наблюдений за погодой в Москве самая высокая температура отмечалась в 1946 году: 32.5 градусов, но для июня и она не стала максимальной, абсолютный максимум случился в 1901 году: +34,7 градуса, а достался он 21 июня. А самая холодная ночь на 16 июня отмечалась в далеком 1879 году, под утро было всего 2,0 градуса. Много дождя выпало в 1936 году, за сутки 42 мм. Но это не самые сильные дожди для июня, а абсолютный максимум был в 1970 году, когда выпало 62,5 мм осадков.



Аналогичным был этот день и в прошлом, 2018 году, под утро 8.4 градуса, а днем максимальная температура составила 24 градуса. Осадков не отмечалось. / meteonovosti.ru /



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