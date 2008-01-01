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Сейчас в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 10:29 Воскресенье, 16 июня



В 10 часов утра в Москве облачно с прояснениями. Осадков нигде не отмечалось. В большинстве округов температура была от 17 до 18 градусов. Местами в Северо-Восточном, Юго-Западном и Западном административных округах температура составила 16 градусов. А в Юго-Восточном административном округе воздух прогрелся, например, на Волгоградском проспекте до 19,8 градуса, в Михайловском до 19,4 градуса. / meteonovosti.ru /



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