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Новости погоды
Сейчас в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 10:29 Воскресенье, 16 июня
В 10 часов утра в Москве облачно с прояснениями. Осадков нигде не отмечалось. В большинстве округов температура была от 17 до 18 градусов. Местами в Северо-Восточном, Юго-Западном и Западном административных округах температура составила 16 градусов. А в Юго-Восточном административном округе воздух прогрелся, например, на Волгоградском проспекте до 19,8 градуса, в Михайловском до 19,4 градуса. / meteonovosti.ru /
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