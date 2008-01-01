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Сильная жара в Индии



ИА "Метеоновости" / 10:46 Воскресенье, 16 июня



Жители Индии изнывают от жары. Почти по всей стране температура воздуха бьет рекорды. В Нью-Дели самым жарким днем на текущей недели стал понедельник, 19 июня, столбик термометра поднимался до 46 градусов. Экстремальные погодные условия привели к жертвам. 11 июня в поезде, в котором отсутствовал кондиционер, от теплового удара скончались 4 пассажира. 14 и 15 июня в Дели нагрелось до 43, а минимальная температура составила соответственно 29,6 и 27,8 градуса. 16 июня в индийской столице ожидают пыльную бурю и небольшой дождь, - сообщает Национальная Метеослужба Индии. / meteonovosti.ru /



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