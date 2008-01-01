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Судьба тропического циклона "Ваю" в Аравийском море



ИА "Метеоновости" / 11:30 Воскресенье, 16 июня



В Аравийском море тропический циклон "Ваю" изменил направлении и пока движется на запад со скоростью 5 км/ч, но в ближайшие дни может продолжить свой путь на северо-восток ≈ к побережью округа Кач индийского штата Гуджарат. По данным на ночь 16 июня (03 UTC) скорость ветра достигает 105-115 км/ч, порывы ≈ 130 км/ч, информирует Департамент метеорологии Индии (NDTV). Циклон начнет разворачиваться на северо-восток именно сегодня, 16 июня. В стадии сильного тропического шторма просуществует до вечера 16 июня. В течение 17 июня скорость ветра в циклоне ослабеет до 50-60 км/ч, порывы до 70 км/ч. Но циклон, по прогнозу, постепенно ослабевая, будет приближаться к побережью Индии. На суше 18 июня в 00 UTC тропический циклон сильно ослабеет и может даже рассеяться, сообщает NDTV. Сила ветра будет достигать 40-50 км/ч, порывы 60 км/ч. Циклон превратится в тропическую депрессию. Ранее на этой неделе в штате Гуджарат и на острове Диу были эвакуированы около 300 тысяч жителей. Когда стало известно, что "Ваю" повернул на запад, власти разрешили людям вернуться в свои дома. / meteonovosti.ru /



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