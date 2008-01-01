Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
16 июня 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Дожди обрушатся на Курильские острова

ИА "Метеоновости" / 11:57 Воскресенье, 16 июня

  Мощный циклон с Японских островов держит путь на Курилы. 17 июля там ожидается усиление дождей и ветра. Ранее дожди прошли в Приморье, Хабаровском крае и на Сахалине. Местами выпало 20-35 мм осадков. Осадки были связаны с системой того же циклона, а точнее с прохождением по югу Дальнего Востока серии холодных атмосферных фронтов.

В начале следующей недели в Приморском крае лишь местами пройдет небольшой дождь за счет атмосферной волны, которая образуется на холодном атмосферном фронте и подойдет с запада. В ее зоне более интенсивный дождь ожидается в Хабаровском крае, возможна гроза и порывистый ветер. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+17
Пн.
17 июн.
+25
Вт.
18 июн.
+27
Ср.
19 июн.
+27
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+49
Ахваз		 -1
Пуэрто-Монт

некомфортное место: Гадамес
комфортное место: Сальтильо

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100