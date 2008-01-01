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Новости погоды
Дожди обрушатся на Курильские острова
ИА "Метеоновости" / 11:57 Воскресенье, 16 июня
Мощный циклон с Японских островов держит путь на Курилы. 17 июля там ожидается усиление дождей и ветра. Ранее дожди прошли в Приморье, Хабаровском крае и на Сахалине. Местами выпало 20-35 мм осадков. Осадки были связаны с системой того же циклона, а точнее с прохождением по югу Дальнего Востока серии холодных атмосферных фронтов.
В начале следующей недели в Приморском крае лишь местами пройдет небольшой дождь за счет атмосферной волны, которая образуется на холодном атмосферном фронте и подойдет с запада. В ее зоне более интенсивный дождь ожидается в Хабаровском крае, возможна гроза и порывистый ветер. / meteonovosti.ru /
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